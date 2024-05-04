В Польше нашли утерянные во время ВОВ сказки братьев Гримм

27 томов хранились в архивах библиотеки в университете имени Адама Мицкевича в Познани. Книги датируются 1700-1800 годами, многие из них содержат на своих страницах рукописные заметки сказочников. Среди материалов оказались ранее неизвестные произведения авторов, например, сказка о доблестном рыцаре и принцессе по имени Магелона, сообщает газета The Daily Mail.

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По данным учёных, записи очень ценные для исследования наследия братьев Якоба и Вильгельма Гримм, поскольку могут дать представление об их методах работы и выборе тем, в том числе для рассказов «Гензель и Гретель» и «Румпельштильцхен».