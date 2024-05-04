Украинская карта разыгрывается в США исключительно ради президентских выборов, поэтому не стоит обольщаться заявлениями Трампа о мире в случае его прихода к власти. Так считает американист Рафаэль Ордуханян, пишет издание «Абзац».

© globallookpress.com

Аналитик считает, что Трамп легко откажется от намерений начать переговоры и установить мир на Украине, если общественное мнение в США изменится в пользу режима Зеленского.

«Если завтра что-то произойдёт, и общественное мнение резко качнётся в сторону поддержки бандерофашистов, Трамп откажется от всего, что говорил раньше и даже экспедиционный корпус, если надо, отправит», — полагает Ордуханян.

По его словам, в случае переизбрания Трамп будет обладать политическими рычагами, чтобы завершить конфликт на Украине. Однако его политику будет определять текущая конъюнктура в президентской администрации и американском обществе.

Ордуханян отметил, что отношения с администрацией Байдена у России «настолько низкие», что любой кандидат «будет для нас лучшим вариантом».

Ранее глава МИД Белоруссии объяснил, почему инициатива Швейцарии по разрешению украинского кризиса является бессмысленной.