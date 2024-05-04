Пожар в Берлине на заводе производителя Iris-T все еще не потушен

Берлинские пожарные за сутки не смогли потушить пламя на заводе Diehl Metal Applications, входящем в концерн по производству систем ПВО Iris-T. Об этом пишет немецкая газета B.Z. со ссылкой на пресс-службу пожарных.

В ведомстве пояснили, что работы по тушению до сих пор не завершены. В них задействована спецтехника и свыше 50 специалистов.

Полиция приостановила тушение огня на заводе Diehl в Берлине

Здание завода сгорело и частично обрушилось: обвалились перекрытия, стены, крыша. Все еще сохраняется угроза обрушения оставшейся части. В связи с этим, пожарная команда категорически отказывается заходить на объект, тушит очаги возгорания снаружи.

В дальнейшем инженеры уберут опасные конструкции, укрепят остатки здания и в него смогут войти следователи с тем, чтобы начать работу по выявлению причин и обстоятельств пожара.

Журналисты отметили, что сразу после первых публикаций о пожаре в СМИ появились предположения о теракте на заводе компании, производящей оружие для Украины.

Вместе с тем, в пресс-службе Diehl Metal пояснили, что сгоревшая площадка преимущественно выпускала детали для автомобильной промышленности.