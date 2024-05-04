В Германии допустили проведение досрочных выборов

В Германии с высокой долей вероятности придется проводить досрочные парламентские выборы, заявил глава оппозиционного блока ХДС/ХСС (нем. CDU/CSU) Фридрих Мерц. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Мерц возглавляет крупнейшую оппозиционную силу в ФРГ и регулярно критикует действия действующего правительства.

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«Перевыборы при нынешнем состоянии федерального правительства не исключены», — предположил политик.

Напомним, что механизмы проведения досрочных выборов в Бундестаг прописаны в Конституции (Основном законе).

Согласно документу, канцлер может в любой момент попросить парламент определить, пользуется ли политика кабмина поддержкой большинства депутатов. В случае отрицательного ответа, канцлер вправе попросить президента в трехнедельный срок распустить парламент.