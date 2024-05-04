Министр экономики Франции сбил велосипедиста в Париже

В Париже глава Минэкономики Франции Брюно Ле Мэр сбил велосипедиста. Об этом пишет Figaro со ссылкой на источники.

Инцидент произошел накануне в шестом округе Парижа. Министр возвращался домой за рулем личного автомобиля. Внезапно перед ним на дорогу выскочил велосипедист. Глава ведомства не успел затормозить и сбил молодого человека.

Источник пояснил, что велосипедист попытался пересечь дорогу на красный свет. Врачи госпитализировали пострадавшего. В клинике у него диагностировали ушиб надбровной дуги и травму головы.

По данным газеты, министр не пострадал. Вместе с тем ему пришлось сдать тесты на содержание в крови алкоголя и наркотических веществ. Они показали отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в ДТП с легендарным актером Арнольдом Шварценеггером велосипедистка Джоан Фликинджер подала на него в суд. По ее мнению, артист ехал слишком быстро, в связи с этим не успел отреагировать на внезапное изменение дорожной ситуации.