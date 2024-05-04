В интернете появилось видео «рыбного дождя», как утверждается, прошедшего в Иране. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на ролик, расходящийся в социальных сетях.

В субботу в соцсетях начало расходиться видео, на котором якобы запечатлен дождь из рыбы в иранском городе Ясудж.

На кадрах видно, что рыба падает на дорогу с неба и бьется о землю посреди едущих легковых автомобилей.

По словам авторов видео, необычное событие могло стать результатом недавнего торнадо, который прошел над водоемом и отбросил рыбу на несколько километров.

Рыбный дождь — это редкое и захватывающее погодное явление, когда рыба падает с неба во время сильного дождя или шторма. Известно, что когда торнадо проходят над водой, они могут подхватывать рыбу и затем сбрасывать ее на сушу.

При этом критики указывают, что иранские СМИ не сообщали о «рыбном дожде», видео в другом ракурсе нет, а потому ролик с дождем из рыбы может быть мистификацией или фейком.