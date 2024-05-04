Россия и Турция обсудили ситуацию вокруг Украины

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с турецким коллегой Бураком Акчапаром обстановку вокруг Украины и в Черноморском бассейне, а также необходимость прекращения огня в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о прошедших 3 мая в Стамбуле российско-турецких консультациях.

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"Большое внимание было уделено текущей обстановке вокруг Украины, в Черноморском бассейне и необходимости срочного прекращения кровопролития в секторе Газа с выходом на долгосрочное разрешение конфликта на двугосударственной основе", - сообщили в министерстве.

В министерстве отметили, что состоялось развернутое обсуждение общих вопросов функционирования ООН с упором на работу ее ключевых органов - Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи, - включая задачи по реформированию и подготовке к предстоящему Саммиту будущего. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по таким острым региональным сюжетам, как палестино-израильское и кипрское урегулирование, ситуация в Сирии и Ливии с акцентом на выполнение мандатов соответствующих ооновских структур, указали в российском дипведомстве.