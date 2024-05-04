В Турции выступили против западных санкций в отношении России

Турция не поддерживает санкции, введенные Западом в отношении России. Об этом сообщил глава комиссии по международным делам турецкого парламента Фуат Октай.

"Турция не поддерживает односторонние санкции [против России]", - приводит слова политика телеканал Halk TV.

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Октай добавил, что в Турции прилагают усилия для скорейшего прекращения украинского конфликта и проведения с этой целью переговоров между Москвой и Киевом.

"Наша цель, заключающаяся в том, чтобы вернуть Украину и Россию за стол переговоров, не изменилась. Мы действуем в этом направлении", - сказал политик.

Он отметил, что проинформировал об этом своих коллег в Конгрессе США, где побывал во главе турецкой парламентской делегации.

Октай, занимавший в 2018-2023 годах пост вице-президента Турции, также сообщил, что Анкара в вопросе урегулирования конфликта исходит из необходимости сохранения территориальной целостности Украины.

"На встречах с нашими собеседниками как в США, так и в РФ мы открыто говорили, что в основе урегулирования должно быть сохранение территориальной целостности и независимости Украины", - отметил он.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно говорил о готовности выступить посредником в урегулировании украинского конфликта и предоставить территорию своей страны в качестве площадки для переговоров между Киевом и Москвой в развитие стамбульских консультаций в марте 2022 года.