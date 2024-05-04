США снова озвучили позицию по вопросу ударов ВСУ по территории России

Вашингтон по-прежнему желает помогать и помогает Украине, заявила посол США в Киеве Бриджит Бринк. Вместе с тем, добавила она, Соединенные Штаты не позволяют ВСУ наносить удары по территории России американским оружием, пишет Newsweek.

По данным журнала, дипломат рассказала о политике США по вопросу применения дальнобойных вооружений в контексте украинского конфликта во время круглого стола с замглавы USAID Изобель Коулмэн.

«Наша позиция изначально заключалась в том, что мы не делаем возможности и не поощряем использование нашего оружия по России, за пределами украинской территории», — подчеркнула Бринк.

В России отреагировали на атаку Крыма ракетами ATACMS

Глава дипмиссии заметила, что целью президента США Джо Байдена является помощь Украине в своей защите.

Ранее американские официальные лица неоднократно заявляли о том, что Белый дом не желает эскалации украинского конфликта, разрастания его географии. В связи с этим Соединенные Штаты выступают против нанесения ударов по целям в глубине России.

Вместе с тем, Вашингтон по-прежнему не признает вхождение Крыма, Запорожья, Донбасса и Херсонской области в состав РФ, полагает цели в этих регионах легитимными, отмечают эксперты.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о том, что за любой атакой на Крым и любые другие регионы России последует решительный ответ.