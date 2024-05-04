В Европе выросло количество заражений опасным супергрибком

Количество случаев заражения смертельно опасным грибком Candida auris растет во всем мире. Тенденция вызывает беспокойство специалистов. Об этом сообщает издание Het Nieuwsblad.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в ФРГ — 77. В Бельгии с 2016 года отмечено 14 заболеваний, из них 6 в прошлом году.

Candida auris впервые был обнаружен в Японии. Несколько лет назад специалисты обратили внимание на этот грибок после крупной вспышки, поразившей медицинские учреждения в двух регионах Италии. С тех пор количество заболеваний растет. В странах ЕС в 2013 - 2021 годы было выявлено 1812 случаев заражения.

Candida auris привлекает повышенное внимание из-за сильной устойчивости к лекарствам, что осложняет лечение. Он легко распространяется среди пациентов в медицинских учреждениях и может вызвать кандидоз, опасный для людей с ослабленным иммунитетом.

ВОЗ заявила в 2022 году, что Candida auris подлежит приоритетному мониторингу среди грибковых инфекций.