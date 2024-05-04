$91.69-0.3698.56-0.08
Войти в почту

МИД Индии ответил на заявления Байдена о «ксенофобии» в стране

Глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар ответил на слова лидера США Джо Байдена, назвавшего Индию «ксенофобской» страной, которая испытывает экономические проблемы из-за нежелания принимать иммигрантов.

МИД Индии ответил на заявления Байдена о «ксенофобии» в стране
© RT на русском

Об этом пишет ТАСС.

Министр считает, что действующее правительство Индии облегчило правила приёма иммигрантов. Джайшанкар заявил, что закон о внесении поправок в гражданство как раз призван «открыть двери для людей, попавших в беду».

«В Индию приезжают разные люди из разных обществ», — подчеркнул глава министерства.

Ранее стало известно о том, что Индия будет наращивать экспорт оружия.

В мире
Джозеф Байден
Индия
Соединенные Штаты