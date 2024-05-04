Посол Казахстана отметил бесперспективность переговоров по Украине

Казахстан готов предоставить площадку для обсуждения урегулирования конфликта на Украине, рассказал посол Казахстана в России Даурен Абаев. Об этом пишет ТАСС.

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Дипломат отметил, что Астана готова помогать решать конфликты дипломатическим путем в любых регионах планеты: может выступить посредником между Ереваном и Баку, готова содействовать достижению мира на Ближнем Востоке.

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Кроме того, Казахстан готов «предоставить площадку, создать какие-то условия» для мирного разрешения украинского кризиса.

По его данным, различные страны постоянно выступают с инициативами по урегулированию конфликта на Украине. Вместе с тем, заметил он, при обсуждении способов разрешения ситуации следует учитывать мнение России.

«В целом без мнения России, наверное, будет очень сложно, даже невозможно прийти к какому-то соглашению», — пояснил Абаев.

Дипломат заметил, что организаторы конференции в Швейцарии по Украине, о которой много пишут в последние месяцы, пока не прислали Астане официальное приглашение на мероприятие.