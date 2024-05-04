Конгрессмена США обвинили во взятках за иноагентское содействие Азербайджану

Члену Палаты представителей Генри Куэльяру из Техаса и его жене предъявлено обвинение в получении взятки на сумму 600 000 долларов от нефтяной госкомпании Азербайджана и банка Мексики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Техаса.

Накануне конгрессмен и его жена Имельда Куэльяр явились в суд в Хьюстоне и были освобождены под залог в 100 000 долларов. Им предъявлено несколько обвинений, в том числе в сговоре с целью подкупа федерального чиновника, нарушении запрета на действия государственных чиновников в качестве агентов иностранного принципала и отмывании денег.

Куэльяр заявил, что он и его жена невиновны.

«Я хочу пояснить, что и моя жена, и я невиновны. Все, что я делал в Конгрессе, было направлено на служение народу Южного Техаса», — сказал он.

Следствие утверждает, что Генри и Имельда Куэльяр разрабатывали схемы по получению взяток от иностранных организаций — нефтегазовой компании, «полностью принадлежащей и контролируемой правительством Азербайджана, и банка со штаб-квартирой в Мехико».

В обвинительном заключении сказано, что в обмен на взятки от азербайджанской нефтяной компании Куэльяр «согласился совершать официальные действия в качестве члена Конгресса, и действовать в качестве агента правительства Азербайджана» и мексиканского банка.

По данным обвинения, Куэльяр согласился повлиять на политику США посредством «серии законодательных мер, касающихся конфликта Азербайджана с соседней Арменией».

В итоге он произнес проазербайджанскую речь в Палате представителей, включил формулировки, «предпочитаемые Азербайджаном», в законодательство и отчеты комитета. Кроме того, он выступал за «серию законодательных мер, касающихся конфликта Азербайджана с соседней Арменией».

По данным следствия, техасский демократ также обещал повлиять на финансовое регулирование так, чтобы это принесло пользу мексиканскому банку и его филиалам. Речь может идти об отмывании денег.

По словам прокуроров, пара получала взятки через подставные компании, принадлежащие Имельде Куэльяр. Супруги использовали доходы от взяточничества для уплаты налогов, погашения долгов и тратили десятки тысяч долларов в ресторанах и розничных магазинах. В частности, согласно обвинительному заключению, Имельда заказала платье стоимостью 12 000 долларов.

Национальный республиканский комитет Конгресса призвал Куэльяра немедленно уйти в отставку.