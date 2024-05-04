США в 2023 году в Сирии убили фермера вместо главаря Аль-Каиды*

В США пообещали «извлечь уроки» из убийства невинного сирийского фермера американскими военными. Об этом говорится в заявлении Центрального командования США, сообщает NBC.

Центральное командование признало, что в американской армии выявлен «ряд проблем, которые можно исправить».

«Мы стремимся извлечь уроки из этого инцидента и улучшить наши процессы определения целей, чтобы смягчить потенциальный ущерб гражданскому населению», — сказано в заявлении.

При этом расследование пришло к выводу, что «удар был нанесен в соответствии с законодательством о вооруженных конфликтах, а также политикой Министерства обороны и Центрального командования».

Большая часть расследования и выводов остаются засекреченными.

«Пентагон неоднократно подвергался критике за убийство мирных жителей в результате авиаударов в Ираке, Афганистане и Сирии», — отмечает NBC.

Военные США заявляли, что после некоторых инцидентов было организовано «детальное расследование».

В четверг Центральное командование США сообщило, что в результате авиаудара США в Сирии в мае 2023 года, направленного против лидера «Аль-Каиды»*, погиб ни в чем не повинный гражданский фермер.

Американские силы «неправильно определили предполагаемую цель».

Родственники и соседи сообщили агентству Associated Press, что убитый Луфти Хасан Масто был фермером. Он разводил овец, кур и крупный рогатый скот и не имел никакого отношения к вооруженным группировкам.

Брат убитого, Мохамед Масто, заявил, что сообщения о том, что его 60-летний брат был связан с «Аль-Каидой»*, являются «абсолютной ложью», а его убийство — «несправедливостью и агрессией». Масто просто пас овец, когда начались удары.

*Террористическая организация, запрещена в РФ