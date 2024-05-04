В проливе Дарданеллы встал следовавший в Россию танкер

В проливе Дарданеллы у следующего в Россию танкера Sea Marine 1 под флагом Вьетнама вышел из строя двигатель, сообщает Управление береговой охраны Турции в Twitter (X). Уточняется, что судно следовало из Греции, его отбуксировали на якорную стоянку.

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У следующего из Греции в Россию 180-метрового порожнего танкера Sea Marine 1 при прохождении пролива Дарданеллы вышел из строя двигатель у моста «Чанаккале-1915». Судно в сопровождении лоцмана и буксира отбуксировано в район Шевкетие, где оно бросило якорь, — говорится в сообщении.

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Похожий инцидент в проливе Дарданеллы произошел в январе. Тогда у танкера Sundoro также вышел из строя двигатель. Судно следовало в порт Новороссийска под мальтийским флагом. Капитан танкера предупредил управление контроля навигации в проливе о произошедшем. К Sundoro отправили два буксира, которые помогли перенаправить танкер на якорную стоянку Шевкетие.

Кроме того, йеменские хуситы нанесли удар по британскому нефтяному танкеру Andromeda Star в Красном море с помощью противокорабельных ракет. Как отметил военный представитель движения «Ансар Алла» Яхья Сариа, помимо этого группировка сбила американский беспилотник MQ-9 Reaper.