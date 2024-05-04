«Проходят через ад». Подруга Кейт Миддлтон — о состоянии принцессы Уэльской

Стилист и дизайнер Амайя Арриета, которая помогает Кейт Миддлтон создавать образы ее детей, принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, призналась, что ее шокировала новость о том, что у многодетной мамы диагностировали рак, пишет Telegraph. Она выразила искреннюю надежду на выздоровление невестки короля, отметив, что «они проходят через ад».

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Мое сердце просто разбито. Я уверена, что они проходят через ад. Очень надеюсь, что они вернутся и всё наладится. Для меня это слишком личное, — сказала она.

Кейт открыла о своем диагнозе 22 марта после операции в январе. Принц Уильям взял на себя большую часть заботы о детях, пока его жена проходит лечение. Родители Кейт также помогают семье в этот нелегкий период, а король Великобритании, который сам борется с раком, поддерживает невестку.

Ранее принц Уильям во время визита в Северную Англию рассказал, как Кейт Миддлтон борется с онкологией. В ответ на вопрос одной из местных жительниц о состоянии принцессы Уэльской он заявил, что все хорошо, при этом член королевской семьи улыбался.