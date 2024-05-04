Названы причины насмешек Шольца над Украиной

Канцлер ФРГ Олаф Шольц смеется над людьми потому, что испытывает неуверенность, находится в состоянии стресса, заявили психологи в интервью порталу «BILD на русском».

Накануне Олаф Шольц рассмеялся во время речи о поставках ВСУ дальнобойных ракет Taurus. Кроме того, он неоднократно насмехался над согражданами, которые жаловались канцлеру на уровень пенсий или стоимость электроэнергии.

«Абсолютно постыдно, что канцлер хихикает и смеётся за счёт Украины. Канцлер-хохотун оскорбляет людей, которые боролись в Украине за жизнь и за нашу свободу», — отметил генсек оппозиционной партии ХДС Карстен Линнеманн.

Писатель и психолог Торстен Хавенер уточнил, что Шольц смеётся не потому, что высмеивает других, а потому, что «находится в состоянии стресса и неуверенности в себе».

По его мнению, смех выступает в роли своего рода защитной маски, позволяющей снять напряжение в сложной ситуации или хотя бы купировать его, ослабить.

Шольц считается осторожным, уравновешенным человеком, аналитиком, он нормально работает в кабинете, пояснил бизнес-тренер и эксперт по языку тела Кристиан Гальвес. Встречи с людьми, близкое общение вызывают у него неуверенность, вводят канцлера в стрессовое состояния.

С тем, чтобы выйти из ситуации, снять напряжение, Шольц смеется, констатировал Гальвес.