Принц Уильям рассказал, как себя сейчас чувствует Кейт Миддлтон

Принц обрадовал поклонников хорошими новостями. В последнее время Уильям всё чаще появляется на публике – он вернулся к своим королевским обязанностям после того, как стало известно о раке у Кейт Миддлтон. На днях принц Уэльский пообщался с жителями одного из городов Англии и рассказал о том, как сейчас обстоят дела у его жены и детей.

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По словам Уильяма, ситуация в его доме постепенно стабилизируется. Он отметил, что у Кейт, а также юных наследников престола всё хорошо. Вдаваться в подробности Уильям не стал, однако дал понять, что состояние принцессы становится лучше с каждым днём.

У нас всех всё хорошо, спасибо, — ответил принц на вопрос о том, как дела у его жены.

На протяжении нескольких недель Уильям не появлялся на публике. Инсайдеры в Букингемском дворце сообщали, что сейчас принц сосредоточен на помощи жене и делает всё возможное, чтобы оградить её от любых внешних раздражителей и беспокойств.

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