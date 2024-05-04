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Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию для участия в параде Победы 9 мая. Об этом сообщает Москве.

Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы
© Lenta.ru
«Можем сообщить о таком визите», — говорится в заявлении посольства.

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Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу раскрыл численность участников в параде Победы. По его данным, в мероприятии на Красной площади примут участие более девяти тысяч человек. Также задействуют 75 единиц военной техники и вооружения и авиацию Воздушно-космических сил России.

В прошлом году парад Победы на Красной площади впервые показали на цифровых экранах в реальном времени. Так, жители и гости столицы впервые смогли увидеть его на центральных улицах Москвы: на Рублево-Успенском, Варшавском и Ленинградском шоссе, Ленинском и Волгоградском проспектах, на МКАД и ТТК.

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