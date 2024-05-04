На Украине у военкомата произошла стрельба

В Закарпатье произошел конфликт между сотрудниками ТЦК (название военкомата на Украине) и сельчанами, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел накануне в городе Виноградов.

По данным агентства, работники центра забрали мужчину прямо на местном базаре. Группа цыган приехала на территорию ТЦК и потребовала освободить односельчанина.

Военные отказались выполнить требования местных жителей и произвели несколько выстрелов в воздух. После этого протестующие разбежались.

Эксперты отмечают, что добровольно-принудительная мобилизация производится на Украине с 2014 года. Мужчин вынуждают идти в армию, участвовать в военных действиях.

На фоне тяжелейших потерь на фронте, разрастания кладбищ, украинцы перестали идти в военкоматы, заметили аналитики. В связи с этим, сотрудники ТЦК стали буквально ловить мужчин на улицах, в торговых центрах, забирать с промышленных площадок.

Действия работников ТЦК привели к тому, что их стали звать «людожерами» (людоедами), пояснили специалисты. Кроме того, в республике нарастает сопротивление насильственной мобилизации: женщины, и нередко небезуспешно, пытаются отбить своих мужей, сыновей.