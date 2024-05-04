Блинкен заявил, что новая помощь Украине практически вся остается в США

Новая миллиардная военная помощь американских властей Украине останется инвестициями в США. С таким заявлением выступил госсекретарь Энтони Блинкен, передает РИА Новости.

«Новые деньги, которые мы инвестируем, практически все они остаются в США: в нашей индустриальной базе», — заявил он.

Госсекретарь пояснил, что помощь обеспечивает достойные рабочие места, что дает возможность помогать Украине.

Накануне стало известно, что США дополнительно передадут Украине оружие против глушения GPS. Контракт на $23,5 млн получит Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam.

До этого страны G7 начали обсуждать выделение Украине нового пакета помощи за счет российских активов. При этом источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что «дискуссии по этой теме были сложными, и достижение соглашения может занять месяцы».