Исламисты обучали студентов в США тактике пропалестинских протестов

Радикальные исламисты обучали американских студентов тактике пропалестинских протестов, которые потом прошли в университетах, пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, в частности, акции в Колумбийском университете стали результатом плана, рассчитанного как минимум на несколько месяцев.

Некоторые студенты прошли подготовку в различных радикальных группировках, которые запрещены в ряде университетов, в том числе в Колумбийском.

Помимо этого, некоторые студенты встречались с членами запрещенной в Германии организации Samidoun, которая открыто пропагандирует антисемитские взгляды и отрицает право Израиля на существование.