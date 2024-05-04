Президент Сербии не видит проблем в получении кредитов из Китая

Президент Сербии Александар Вучич не видит каких-то проблем в получении кредитов из Китая и полагает, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Белград откроет хорошие возможности.

"Есть немало людей из других стран, которые пытаются убедить нас в том, что кредиты из Китая ввергнут финансы Сербии в неопределенность. Но, как вы можете видеть, государственный долг Европы сейчас составляет 89,5% от ВВП, в то время как у Сербии он 47%. У нас нет проблем с финансами. Мы всегда очень хорошо сотрудничали с Китаем", - сказал он в интервью Центральному телевидению Китая, добавив, что у Пекина и Белграда установилось доверие в принятии решений на международной арене, а также активно развивается торгово-экономическое сотрудничество.

"Я верю, что этот визит откроет перед народом Сербии прекрасные возможности", - заключил президент.

Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин сообщила, что председатель КНР совершит визиты во Францию, Сербию и Венгрию с 5 по 10 мая. В Сербии он будет находится 7-8 мая.