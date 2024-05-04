Daily Caller: Белый дом за полгода 148 раз публично исправлял оговорки Байдена
С начала 2024 года сотрудникам по связям с общественностью Белого дома приходилось исправлять публичные выступления президента Джо Байдена по меньшей мере 148 раз.
Об этом информирует Daily Caller.
По данным портала, некоторые из изменений в официальных стенограммах включают исправления в именах, датах и названиях организаций.
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В других случаях, как говорится в статье, изменены глаголы или смысл заявления американского лидера.
Ранее Байден простудился и выступил на мероприятии охрипшим.
Также сообщалось, что Байден оговорился и заявил, что США не стоило лезть на Украину.