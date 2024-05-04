Алжир запросил закрытое заседание СБ ООН

Алжир запросил закрытое заседание Совета Безопасности ООН по массовым захоронениям в секторе Газа, сообщает ТАСС.

Оно может состояться 7 мая, заявил источник агентства во всемирной организации.

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30 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сообщил о необходимости немедленно допустить независимых следователей к местам массовых захоронений в секторе Газа для установления всех обстоятельств смерти похороненных там палестинцев.

Кроме того, с призывом к независимому международному расследованию выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

7 апреля командование израильской армии объявило о выводе из города Хан-Юнис 98-й дивизии, которая действовала там на протяжении четырех месяцев. В результате проведенной операции большая часть города лежит в руинах, существенно повреждены дороги и инфраструктура. После вывода израильских войск палестинские экстренные службы извлекли из могил тела 332 погибших.