WP: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем по Газе

В Вашингтоне призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе.

Об том пишет The Washington Post.

По информации издания, данное послание госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру и министру иностранных дел Катара шейху Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани ещё в апреле.

Ранее МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров.

Также в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерено напасть на силы США.