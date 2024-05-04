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WP: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем по Газе

В Вашингтоне призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе.

WP: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем по Газе
© РИА Новости

Об том пишет The Washington Post.

По информации издания, данное послание госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру и министру иностранных дел Катара шейху Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани ещё в апреле.

Ранее МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров.

Также в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерено напасть на силы США.

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