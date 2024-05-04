WP: США призвали Катар изгнать ХАМАС при отказе от соглашения с Израилем по Газе
В Вашингтоне призывают Катар изгнать палестинское движение ХАМАС, чей политический офис расположен в катарской столице Дохе, если оно будет продолжать отвергать соглашение с Израилем о прекращении огня в секторе Газе.
Об том пишет The Washington Post.
По информации издания, данное послание госсекретарь США Энтони Блинкен передал премьер-министру и министру иностранных дел Катара шейху Мухаммеду бен Абдеррахману Аль Тани ещё в апреле.
Ранее МИД Катара обвинил Израиль и ХАМАС в срыве переговоров.
Также в Пентагоне заявили, что не видят признаков того, что ХАМАС намерено напасть на силы США.