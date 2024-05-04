МЧС хочет увеличить штрафы за нарушения пожарной безопасности

МЧС России считает недостаточными штрафы за нарушение обязательных требований пожарной безопасности и подготовило законопроект по их увеличению. Также в нем предлагается ввести ответственность за неверное проектирование автоматических систем пожаротушения (АСП), текст документа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Действующие меры административной ответственности являются недостаточными для воздействия на противоправное поведение в области пожарной безопасности, существующие размеры административных штрафов требуют пересмотра в сторону увеличения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ведомство планирует увеличить штрафы за нарушения, предусмотренные статьями КоАП РФ 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в лесах), 11.16 (нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте), 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности), 20.6 (невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 20.7 (невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны).

Также в кодекс предлагается внести административную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности при проектировании автоматических систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений АСП. За это планируется штрафовать в размере от 600 до 800 тыс. рублей. "Системный анализ пожаров и последствий от них на территории Российской Федерации за прошедшие пять лет свидетельствует о ключевой роли правильной работы систем автоматической противопожарной защиты. При пожарах, на которых системы правильно сработали, погибают и получают травмы в 4,5 и 2,4 раза меньше людей соответственно, площадь, уничтоженная пожаром, уменьшается в 2,4 раза, а количество уничтоженных объектов уменьшается более чем в 5 раз", - уточняется в документе.

Согласно опубликованной в законопроекте статистике, с 2019 по 2023 год инспекторы МЧС провели более 755 тыс. проверок соблюдений норм пожарной безопасности. Было выявлено свыше 3,3 млн нарушений, назначено 261 тыс. штрафов на сумму более 5,1 млрд рублей.

Согласно прогнозу министерства, доход бюджета от штрафов увеличится на 900 млн рублей. "Наступление негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых решений, в том числе

для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, не прогнозируется", - уточнили в МЧС.