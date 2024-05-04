Трамп может потребовать от членов НАТО поднять расходы на оборону

Бывший американский лидер Дональд Трамп в случае избрания рассмотрит возможность оказать давление на союзников по Североатлантическому альянсу с целью увеличения с их стороны минимального порога расходов на оборону до 3% ВВП, сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Экс-президент какое-то время размышлял над тем, чтобы поднять эту тему, а укрепила его в этой идее встреча в апреле в Нью-Йорке с президентом Польши Анджеем Дудой. Речь идет о том, чтобы при расчете размера вклада не учитывалась военная помощь Киеву, как это происходит в настоящее время.

«Его мысли склоняются к 3%, особенно после разговора с Дудой, и это не считая денег Украине», - пишет издание.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 18 участников Альянса достигнут уровня трат на оборону в 2% ВВП в 2024 году. Это станет рекордом для организации. Сегодня более 3% от ВВП среди стран - членов НАТО выделяют на оборонные цели только Греция, Польша и США.