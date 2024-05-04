Пентагон выделит средства на покупку для Украины оружия против глушилок GPS

Министерство обороны США определило исполнителя контракта по закупке для Киева оружия против глушилок GPS, сообщает РИА Новости.

Военное ведомство заключит соответствующий контракт. Он оценивается в 23,5 миллиона долларов.

«Этот контракт предполагает продажу военной техники Украине», — следует из сообщения.

Исполнителем выбрана компания Scientific Applications and Research Associates Inc. для приобретения технологии Home-on-jam по поиску глушилок GPS. Оружие увеличенной дальности планируется интегрировать в существующие комплекты артиллерии.