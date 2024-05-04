Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей

Экс-глава США Дональд Трамп опережает действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки избирателей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой опрос организации Rasmussen Reports.

Американцев спросили, за кого они отдадут свой голос, если кандидатами на президентский пост будут демократ Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и независимый Роберт Кеннеди — младший. Выяснилось, что 46% отдали бы свой голос в поддержку Трампа, 36% проголосовали бы за Байдена, 9% отдают предпочтение Кеннеди — младшему.

Трамп увеличил отрыв от Байдена на четыре пункта, по сравнению с данными исследования от 4 апреля.