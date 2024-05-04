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Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей

Экс-глава США Дональд Трамп опережает действующего президента Джо Байдена по уровню поддержки избирателей, сообщает «Ура.ру» со ссылкой опрос организации Rasmussen Reports.

Трамп опережает Байдена по уровню поддержки избирателей
© ТАСС

Американцев спросили, за кого они отдадут свой голос, если кандидатами на президентский пост будут демократ Джо Байден, республиканец Дональд Трамп и независимый Роберт Кеннеди — младший. Выяснилось, что 46% отдали бы свой голос в поддержку Трампа, 36% проголосовали бы за Байдена, 9% отдают предпочтение Кеннеди — младшему.

Трамп увеличил отрыв от Байдена на четыре пункта, по сравнению с данными исследования от 4 апреля.

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