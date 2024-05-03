Глава Евросовета обратился с призывом к Грузии

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Грузии необходимо не упустить свой исторический шанс на вступление в Евросоюз. Об этом он написал в социальной сети X.

По словам Мишеля, он провел телефонный разговор с грузинским премьером Ираклием Кобахидзе, во время которого глава Евросовета заявил о своей поддержке протестующим против закона об иноагентах. Он также добавил, что подобный призыв граждан Грузии к созданию демократического общества должен быть услышан.

«Будущее Грузии должно быть с ЕС. Не упустите этот исторический шанс», — написал Мишель в социальных сетях.

В середине апреля парламент Грузии страны взял на рассмотрение законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Законопроект называют аналогом российского закона об иноагентах — часть граждан страны выступили решительно против инициативы и называет законопроект «русским законом».

В российском МИД сделали заявление по ситуации в Грузии

На этом фоне в стране вспыхнули протесты — позже между митингующими и силовиками начались столкновения, во время которых полиция стала применять водометы и слезоточивый газ.