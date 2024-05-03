Боррель заявил, что США потеряли статус гегемона

В настоящее время международная система, сложившаяся после холодной войны, прекратила свое существование и США потеряли «статус гегемона». Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».

По его словам, мировой порядок, который сложился после 1945 года, «теряет позиции».

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«Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона», — сказал Боррель.

Также он отметил рост Китая и его превращение в супердержаву. При этом глава евродипломатии назвал такое развитие событий «не очень приятной картиной». На этом фоне он указал на необходимость определить роль ЕС и Великобритании, однако она будет зависеть от их реакции на растущие угрозы. Несмотря на это Боррель подчеркнул, что данный вопрос имеет «срочную важность, поскольку звучат предостережения о том, что Европа может умереть».