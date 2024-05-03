Эрдоган рассказал о планах Запада атаковать Турцию

Турецкие власти прекрасно осознают, как Запад рассчитывает атаковать страну после решения Анкары о приостановке товарооборота с Израилем, передает Anadolu заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По его словам, правительство будет постепенно устранять последствия этого шага.

Мы не ищем вражды и борьбы ни с одной страной в нашем регионе. Мы не хотим конфликтов, крови и слез в нашей географии. Мы хотим жить вместе в мире и процветании, — обратил внимание глава страны во время выступления в ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции.

Анкара будет стойко держаться и «знать, что путь вперед — это путь поддержки угнетенных», отметил Эрдоган. Поступок Турции станет примером другим странам, которых не устраивает текущее положение дел, констатировал он.

Ранее Bloomberg передавал, что турецкие власти приостановили торговые связи с Израилем. По данным агентства, республика прекратила весь экспорт и импорт. В 2023 году товарооборот между государствами составил $6,8 млрд. В апреле этого года Турция ограничила экспорт в Израиль из-за событий в секторе Газа.

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До этого Эрдоган обратил внимание, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху является «Гитлером нынешнего времени». По его словам, рано или поздно справедливость восторжествует и политику воздастся по заслугам.