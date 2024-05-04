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Эстония выразила солидарность с позицией Франции по Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас Париже на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном завила, что страна солидарна с Францией относительно помощи Украине. Ее слова передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу правительства Эстонии.

Каллас выразила солидарность с позицией Франции по Украине
© Газета.Ru
«У нас есть общее понимание с Францией, что приоритетом является продолжение поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо. Вместе мы можем помочь Украине выиграть войну и заставить Россию отступить к ее границам», — сказала она.

Премьер добавила, что у Эстонии для этого есть необходимые ресурсы, экономическая мощь и знания. По ее словам, Таллин и Париж понимают, что на данный момент самым важным стратегическим приоритетом Европы должно стать повышение обороноспособности.

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До этого глава эстонского МИД Маргус Цахкна после прошедших в Праге переговоров с министром иностранных дел Чехии Яном Липавским заявил, что Эстония поддерживает инициативу Чехии по поставкам боеприпасов Украине.

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