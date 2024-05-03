Боррель: некоторые члены Евросоюза считают Россию хорошим другом

Среди европейских стран нет желаемого единства по политике в отношении России, некоторые из них считают РФ хорошим другом. Такое мнение выразил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании, сообщает РИА Новости.

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«Некоторые члены Евросовета говорят: «Нет, Россия — не экзистенциальная угроза», — заявил глава евродипломатии.

По мнению Борреля, далеко не все государства Европы разделяют мнение об исходящей от Российской Федерации экзистенциальной угрозе, с который сам он полностью согласен.

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«Таких не много, но они есть», — утверждает политик.

В конце января Боррель говорил, что не понимает настроения некоторых политиков и высокопоставленных военных в странах Евросоюза из-за возможной угрозы нападения со стороны России. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что не стоит гадать, что «произойдет через пять лет, так как уже достаточно работы».