Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Великую субботу накануне Пасхи тысячи паломников, собравшиеся в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, стали свидетелями схождения Благодатного огня.

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Ежегодно вот уже более десяти веков "чудо схождения Благодатного огня" происходит в Кувуклии - часовне над гробом Христа. Благодатный огонь считается святыней для верующих, он символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Несмотря на регулярность, его схождение в канун праздника Пасхи называют чудом.

Ожидать лампадку с Благодатным огнем будут представители делегации Фонда Андрея Первозванного. Они доставят спецбортом святыню в Москву к патриаршему пасхальному богослужению, которое пройдет в Храме Христа Спасителя.