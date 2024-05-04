Дочь Дональда Трампа в мини-платье вышла на публику с мужем

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер вместе вышли на публику. Об этом сообщает Daily Mail.

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Пара отправилась на свидание в ресторан Carbone в Майами. Для вечера Иванка Трамп предпочла атласное синее мини-платье, которое дополнила босоножками на высоких каблуках. Джаред Кушнер был одет в темные брюки, белую футболку и рубашку.

Иванка Трамп замужем за миллионером Джаредом Кушнером, с которым она встречалась год до свадьбы. У супругов есть трое детей: 11-летняя Арабелла Роуз, 9-летний Джозеф Фредерик и 7-летний Теодор Джеймс.

Помимо Иванки, у Дональда Трампа есть еще четверо детей: 45-летний Дональд Джон и 39-летний Эрик Фредерик от первого брака с манекенщицей Иваной, 29-летняя Тиффани Ариана от второй жены, актрисы и телеведущей Марлы Мейплз, а также 17-летний Бэррон от нынешней супруги, фотомодели Меланьи.