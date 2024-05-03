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Генпрокуратура Армении потребовала возбудить дело на Пашиняна

Генпрокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности требование привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила генпрокурор страны Анна Вардапетян, передает «Sputnik Армения».

Генпрокуратура Армении потребовала возбудить дело на Пашиняна
© РИА Новости

По ее мнению, Пашинян несет ответственность за передачу армянской территории Азербайджану при делимитации границы между двумя странами.

«Заявление направлено в Службу национальной безопасности для проверки документов...», — сказала она.

По ее словам, после соответствующей проверки будет обсуждаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Пашиняна.

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До этого Пашинян заявил, что неделимитированная граница у четырех сел может предоставить Азербайджану больше поводов и возможностей для эскалации. Также Пашинян рассказал, что, согласно договоренности республики и Азербайджана, погранвойска будут размещены на делимитированных участках.

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