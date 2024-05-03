Независимый кандидат в президенты Литвы профессор медицины Эдуардас Вайткус признал принадлежность Крыма России. С таким заявлением он выступил в ходе публичных дебатов в эфире радио LRT. Lenta.ru

Он также сказал, что страны Запада проводили свои опросы, которые показали, что большинство крымчан выступают за вхождение полуострова в состав России. Газета.Ru

По мнению литовского политика, страны Запада сами создали прецедент, признав Косово. «Раз мы признали Косово, то мы просто обязаны признать Крым, потому что другого выхода у нас нет», - подытожил Вайткус. Российская газета