Премьер Эстонии заявила, что Украина не просит Запад сражаться за нее

Украина не просит западные страны отправлять войска для участия в боевых действиях в зоне конфликта, но ей необходимы боеприпасы и средства противовоздушной обороны. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Они не просят нас сражаться. Единственное, о чем они прост нас, - это [предоставление средств] противовоздушной обороны и боеприпасов", - заявила она в рамках дискуссии по вопросам европейской безопасности, которую организовала французская газета Libération в Парижском университете (Сорбонна).

Каллас отметила, что происходящие в Европе события могут быстро распространяться по всему континенту. В этой связи, по ее словам, помочь Украине дать отпор РФ будет "намного дешевле" для европейских стран, чем допустить дальнейшее разрастание конфликта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью британскому журналу The Economist допустил рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину в случае просьбы Киева, если российские силы прорвут линию фронта. По словам Макрона, многие страны поняли подход Парижа и согласились с его позицией по этому вопросу.

Украинские власти регулярно призывают Запад передать Киеву системы ПВО и ракеты к ним, особенно настаивают на ЗРК Patriot. Ранее в Киеве хотели получить еще 5-7 установок, а в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране "желательно иметь 25 систем Patriot". Помимо этого Украина уже давно просит партнеров передать ей истребители F-16. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако приводят к затягиванию ситуации.