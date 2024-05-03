Власти Дубая прокомментировали данные о вспышке холеры после сильных ливней

Власти Дубая заявили, что в эмирате не зарегистрировано ни одного случая заболевания холерой после сильных ливней. Так они прокомментировали данные о вспышке опасного вируса, сообщает Khaleej Times.

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Кроме того, местные власти опровергли информацию о загрязнении воды в результате непрекращающихся дождей.

«Однако в качестве меры предосторожности мы советуем людям избегать скопления дождевой и застойной воды», — уточнили они.

В конце апреля международный аэропорт Дубая вернулся к полноценной работе после обрушившихся на ОАЭ рекордных ливней. Представители авиагавани популярного курортного города заявили, что сбои, вызванные выпадением большого количества осадков, уже устранены.