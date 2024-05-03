Хуситы пообещали атаковать израильские суда в Средиземном море

Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» готовы атаковать все связанные с Израилем суда во всей зоне досягаемости, в том числе в Средиземном море, в случае начала операции в Рафахе. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о всех судах, которые «нарушают решение о запрете израильского судоходства и направляющиеся в порты оккупированной Палестины».

«Вооруженные силы Йемена введут всеобъемлющие санкции в отношении всех судов компаний, которые имеют отношение к снабжению и заходу в оккупированные палестинские порты любой национальности, и будут препятствовать прохождению всех судов этих компаний через район действий вооруженных сил», — добавил Сариа.

Он отметил, что озвученные им меры будут применены в случае, если Израиль «начнет агрессивную военную операцию в Рафахе», который находится на юге сектора Газа.