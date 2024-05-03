Хуситы пригласили участников пропалестинских акций в США на учебу в Йемен

Движение хуситов, контролирующее столицу Йемена Сану, пригласило пропалестинских студентов из США на обучение в Университет Саны. Об этом сообщает The Telegraph.

Университет Саны 3 мая опубликовал заявление, в котором приветствовал «гуманитарную позицию» американских студентов, устроивших акции протеста в университетских кампусах.

В заявлении указали адрес электронной почты для студентов, которые были отстранены от учебы в США и хотели бы узнать о переводе в Университет Саны.

«Мы серьезно относимся к приему студентов, которых отстранили от учебы в университетах США за поддержку палестинцев», - подчеркнул представитель университета.

Весной 2024 года акции протеста охватили американские университеты, вызвав столкновения между пропалестинскими студентами, произраильскими активистами и полицией. Студенты ставят палатки в американских кампусах, требуя от властей США отказаться от поддержки военной кампании Израиля. Сотни студентов были задержаны, в некоторых вузах отменили очные занятия.