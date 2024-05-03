В Мьянме мужчинам призывного возраста запретили выезжать на заработки

Власти Мьянмы запретили мужчинам, которые могут быть призваны на службу в армию, выезжать за границу для трудоустройства. Об этом сообщает Myanmar Now со ссылкой на секретаря министерства труда страны Ньюнта Вина.

Вин заявил, что мера, вступившая в силу 1 мая, не будет распространяться на мужчин, уже получивших разрешение на выезд.

«Сроки отмены запрета зависят от дальнейших обстоятельств. Это все, что я могу сказать на данный момент», - сказал чиновник.

Вин не стал отвечать на вопрос, связан ли запрет с ростом количества молодых людей, стремящихся найти работу за границей.

В 2024 году власти Мьянмы объявили, что начнут обеспечивать соблюдение закона о воинской повинности в стране. Согласно этому закону, мужчины в возрасте от 18 до 35 лет и женщины 18-27 лет обязаны отслужить в армии не менее двух лет. Почти все призывники на сегодняшний день - мужчины. За уклонение от призыва гражданам грозит пять лет тюрьмы.

Молодой человек из области Иравади заявил Myanmar Now, что у мужчин, которые не хотят служить в армии Мьянмы, остается один выбор - присоединиться к вооруженному сопротивлению.