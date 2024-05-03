Власти Великобритании и Украины ведут переговоры о «столетнем партнерстве»

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о «столетнем партнерстве». Об этом со ссылкой на британское посольство в Киеве пишет РИА Новости.

Дэвид Кэмерон находится с визитом в Киеве. Накануне агентство Reuters сообщило, что глава МИД Великобритании заявил о якобы имеющемся у украинских военных праве наносить удары британским оружием по территории РФ. При этом спустя время эта публикация была удалена — редакция заявила, что авторы пересмотрят текст и позже выпустят отредактированную версию. Однако затем агентство вернуло новость.

По данным британского посольства, Дэвид Кэмерон начал переговоры с властями Украины о 100-летнем сотрудничестве между странами.

«Министр начал переговоры с Украиной по столетнему партнерству — новому соглашению, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многого другого», — пояснили в дипмиссии.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что Лондон и Киев подписали договор о сотрудничестве в сфере безопасности сроком на 10 лет. Соглашение было подписано в ходе посещения Киева премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.