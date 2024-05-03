В США признали, что убили мирного жителя вместо главаря террористов

В результате удара беспилотника на северо-западе Сирии год назад был убит мирный житель, а не один из главарей Аль-Каиды (организация запрещена в РФ), как считал Пентагон. Об этом сообщил американский телеканал ABC News.

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"Центральное командование США признает и сожалеет о причиненном гражданскому населению ущербе в результате авиаудара", - заявили в военном ведомстве после расследования длинною в год.

Оказалось, что вместо главаря террористической организации был убит мирный сириец Луфти Хасан Масто.

Тем не менее, в ВС США заявили, что "удар был нанесен в соответствии с правилами ведения вооруженного конфликта", а офицеры, отдававшие приказ, придерживались внутренних правил Пентагона.

Военные также не стали уточнять, были ли применены к виновным какие-либо дисциплинарные взыскания, ссылаясь на закрытость таких сведений. Вместо этого в оборонном ведомстве ограничились общими словами о том, что "расследование выявило несколько аспектов, которые могут быть улучшены".