Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на предприятии

Часть Берлина накрыло ядовитым дымом из-за пожара на заводе. Как сообщает Tag24 со ссылкой на ведомство по гражданской обороне, местным жителям разослали экстренные оповещения.

Возгорание произошло в районе Лихтерфельде на производстве Am Stichkanal, в техническом помещении на первом этаже здания. Сильное задымление не позволяет пожарным войти в здание и тушить пожар приходится снаружи. По предварительной информации, никто не пострадал — сотрудники вовремя покинули строение. Площадь, охваченная огнем, и причины происшествия пока неизвестны.

Согласно оценке погодных условий и ветра, дым будет двигаться с объекта в северном направлении, в сторону западной части немецкой столицы. Жителей Берлина призвали избегать накрытых смогом районов, а также держать окна и двери закрытыми.

В пожарной охране ранее заявляли, что на территории завода хранятся химикаты. Представитель ведомства уточнял, что в случае их попадания в воздух жителям разошлют предупреждение.