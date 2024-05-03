Полиция Финляндии потребовала ареста трех россиян

Полиция Финляндии потребовала арестовать трех российских граждан по подозрению в экспорте товаров двойного назначения. Об этом пишет общественный вещатель Yle.

«Полиция требует заключить под стражу трех граждан России по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением санкционного законодательства в Каяани», – отмечается в статье.

Россияне, являющиеся студентами колледжа Кайнуу, заподозрены в экспорте товаров и технологий, которые можно применять как в гражданских, так и в военных целях.

При этом следствие пока не обнародовало информацию о том, что именно подозреваемые вывозили из Финляндии и куда.

Решения суда по этому делу ожидают двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина 18 лет. Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года, отмечает издание.

Ранее в Финляндии был арестован гражданин Франции Габриэль Темин, которого подозревают в нарушении антироссийских санкций. По версии обвинения, компании Luminor и Siberica, которые возглавляет Темин, занимались поставками в Россию подсанкционной электроники. При этом сам обвиняемый свою вину отрицал.