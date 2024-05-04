Аргентина ответила на слова испанского министра о Милее и «веществах»

Власти Аргентины назвали «клеветническими и оскорбительными» высказывания главы испанского Минтранса Оскара Пуэнте, который ранее заподозрил президента Аргентины Хавьера Милея в употреблении неких веществ. К тому же испанский чиновник назвал Милея «очень плохим человеком».

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«Я видел Милея по телевизору и сказал, слушая его, что не знаю, в каком состоянии, до приема или после приема каких веществ он вышел и сказал это», - приводит газета Mundo слова министра Пуэнте.

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Канцелярия президента Милея отвергла высказывания министра транспорта Испании, намекнув на внутренне проблемы официального Мадрида.

«У правительства премьера Испании Педро Санчеса есть более важные проблемы, например, обвинения в коррупции, выдвинутые против его жены», - говорится в сообщении канцелярии президента Аргентины в социальной сети X.

Между тем, все больше аргентинцев недовольны политикой Хавьера Милея. На прошлой неделе около 800 человек вышли на акции протеста в Буэнос-Айресе. Демонстранты выступили против реформы образования. Митингующие требовали оставить высшее образование бесплатным и доступным для всех.