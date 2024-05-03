Премьер Грузии обвинил США в провоцировании революции в республике

США поддерживали попытки революции в Грузии в 2020-2023 годах. В провоцировании насильственной смены власти в стране обвинил Вашингтон в социальной сети Ираклий Кобахидзе.

«Поговорил с советником Госдепартамента США Дереком Шолле и выразил свое искреннее разочарование двумя попытками революции 2020-2023 годов, поддержанными бывшим послом США, и теми, которые были осуществлены через неправительственные организации, финансируемые из иностранных источников», — говорится в публикации.

Он добавил, что если бы эти попытки были успешными, то последствия для республики были бы катастрофическими.

Кобахидзе также рассказал о трудностях перезапуска отношений Грузии с США. По его словам, потребуются значительные усилия обеих сторон, чтобы восстановить политический диалог после разногласий из-за закона об иностранных агентах.